Ospedale Perrino: "Grazie ai medici speciali e premurosi del reparto di Pediatria"

Riceviamo e pubblichiamo

Il suo viso è rassicurante quanto la sua bravura e la sua umanità: lui è il dottor Francesco Gallo, un Pediatra con la P maiuscola. Uno che va oltre le “procedure”, uno che i bambini ricoverati al decimo piano dell’ospedale di Brindisi li vede forse un po’ come figli suoi. Uno di quei medici che di fronte all’inimmaginabile patologia di un bambino riesce a dare conforto e speranza. Un medico speciale che lavora con il cuore oltre che con straordinaria competenza.

E poi c’è lei, la dottoressa Marilea Lezzi, una Pediatra eccezionale, premurosa, umana, sempre disponibile e presente per suoi piccoli pazienti.

Già perchè quando in ospedale ci finiscono i bambini tutto sembra non avere senso, crollano le certezze, i progetti.

Quando quella diagnosi arriva la vita di un bambino e della sua intera famiglia non esiste più per come la si era immaginata, sognata, progettata fino a quel momento. Ci si sente sprofondare. Tutto cambia. Uno stravolgimento che il dottore Gallo peró ha saputo guidare, spiegare, curare per quanto possibile. Il dottor Gallo durante i dieci giorni di ricovero al nosocomio di Brindisi è stato più di un medico, è stato un supporto incredibile non solo in reparto, ma anche fuori in reperibilità telefonica.

Quelle notti insonni di una madre accanto al proprio bambino ricoverato hanno rappresentato l’inizio di un viaggio che durerà tutta la vita. Un viaggio che grazie a Professionisti come loro puó essere affrontato con coraggio. Grazie caro dottor Gallo e cara dottoressa Lezzi, grazie per quello che fate e per come lo fate.

La famiglia del bambino che ama i dinosauri

M. Giul