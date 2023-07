"Medici, infermieri e Oss di Otorinolaringoiatria: per sempre nel mio cuore"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti al reparto di Otorino Laringoiatria dell’ospedale Perrino di Brindisi

Ciao Gabriella,

Tu sei l'unica ad aver sentito il suono della mia voce insieme alla dottoressa logopedista Grimaldi, già sei anni fa avevo capito quanto sensibile e dedita al tuo lavoro tu fossi e ne ho avuto la conferma quest'ultimo mese, dove tu ed il reparto di Otorinolaringoiatria, mi avete accompagnato con estrema delicatezza e competenza, nella mia ahimè ultima "passeggiata" in ospedale; sento il dovere di ringraziarvi uno ad uno, perché ognuno di voi ha contribuito ad alleviare le mie sofferenze, ma anche a dare un forte sostegno a mia moglie ed ai miei figli.

Tutti gli infermieri: Ornella, Valentina, Pina, Margherita, Fabio, Francesca, Francesco e Rocco che siete stati insieme a me fino all'ultimo respiro, Roberta, Stefania, Marta, eh si caro Eusebio una bella macchina me la volevo comprare! l'allieva infermiera infinitamente dolce Damiana.

Tutti gli operatori socio sanitari: Rocco, Antonella, Rocchina, Liliana, Pamela.

Tutti gli ausiliari: Anna Rita che avevi sempre premura di portare un caffè ai miei cari, Antonella, Sandra.

Tutti i dottori: Fornaro nonché primario del reparto, Blasi capo sala, anche se non presente nell'ultimo periodo, sempre vicino con il pensiero, Latini, Cavallo, Notaro, Solazzo, Elia, Perlangeli, Di Candia.

Non ho dimenticato nessuno, resterete sempre con me ed io spero di ricoprire un piccolo angolo del vostro cuore. Continuate ad operare con l'amore che mi avete fatto sentire, quell'amore che solo una famiglia riesce a darti, continuate a sorridere anche quando la situazione diventerà difficile, come io mi sono affidato a voi, tante altre persone avranno l'immensa fortuna di potervi conoscere.

Grazie di vero cuore!

Il vostro Gino