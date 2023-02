Camberlingo, Pediatria: "I piccoli curati e assistiti da personale eccellente"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti al personale del reparto di Pediatria dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, a firma della mamma del piccolo Christian

Sentiamo spesso, purtroppo, parlare di malasanità negli ultimi periodi, io invece vorrei esprimere il mio parere e ringraziare pubblicamente il reparto di Pediatria di Francavilla Fontana. Sono stata ricoverata con il mio bimbo per 10 giorni per una forma grave di bronchiolite, un caso molto particolare.

Devo ringraziare il personale medico ed infermieristico, oltre ad essere dei professionisti, sono persone con un cuore grande, in particolare il primario Il dottor Di Mitri una persona scrupolosa e attenta nei confronti dei piccoli pazienti e delle mamme, la dottoressa Ardito per la sua professionalità, il suo cuore grande e la sua presenza costante.

Infine tutti gli infermieri in particolare Marika Elisabetta e purtroppo di alcuni non ricordo il nome, che mi sono state vicino anche nei momenti di sconforto avendo sempre una parola giusta da dire per tirarmi su il morale. Mi sento di dire che è un ottimo reparto, dove i nostri piccoli vengono curati e assistiti da personale eccellente.

Grazie di cuore