"Empatia e vicinanza al paziente: grazie al team di Ginecologia, Anestesia e blocco operatorio"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di ringraziamento al personale del reparto, dell’ambulatorio di Ginecologia, Anestesia e blocco operatorio dell’ospedale Perrino di Brindisi

Medici empatici, infermieri e operatori socio sanitari vicini al paziente: è questa la squadra del reparto e dell’ambulatorio di Ginecologia, Anestesia e blocco operatorio del Perrino di Brindisi. Professionisti meravigliosi che curano anche con le parole e i sorrisi. In questi reparti mi sono sentita al sicuro, mai sola, sempre sostenuta e compresa, insomma in ottime mani. La mia è una storia felice fatta si una sanità bella, e che voglio ringraziare.

Un’esperienza che per quanto personalmente triste mi ha lasciato un ricordo meraviglioso e la consapevolezza che si può avere fiducia nei sanitari, tante volte criticati. Ho varcato l’ingresso terrorizzata, poi tutto è cambiato, grazie a loro, a questi Professionisti incredibili, sempre pronti a sostenere i pazienti. Lavorano con passione, nonostante turni a volte massacranti.

In questi reparti ci si sente curati con i fatti, ma anche con le parole. Già perché al nono piano (al primo dell’ambulatorio e al quinto del blocco operatorio) del nosocomio brindisino non ci sono solo storie felici di nascite di bambini, qui si affrontano anche patologie difficili come quelle dei tumori.

Grazie, restate sempre così, umani. Ringrazio tutti per avermi supportato (e sopportato) in questo viaggio, e voglio fare anche alcuni nomi (mi scuso se ne dimentico qualcuno):

-Dott. Giuseppe Lanzillotti (ginecologo chirurgo), un fuoriclasse, un’eccellenza brindisina

-Stefania Mucci (infermiera di sala) una professionista dolcissima e tanto premurosa, è la persona che si vorrebbe avere accanto entrando in sala operatoria

- Dottoressa Gilda Ponzone (anestesista) eccezionale, delicata e bravissima e tutti i medici anestesisti (semplicemente fantastici, tutti)

-Carla Saponaro (ostetrica) gentile e sempre disponibile, “per qualsiasi domanda o dubbio siamo qui” (così si presenta), che bella persona

-Carola Barretta (infermiera) che fortuna averti incontrata! Per qualsiasi cosa lei c’è, sempre

-Sabrina Urgese (infermiera) quanti sorrisi e quanto affetto dona a tutte, senza distinzioni

- Ilaria Marino (ostetrica reparto)

-Flavia Paciullo (infermiera) gentilezza e sostegno, sempre

-Elisabetta Mazzotta (Oss)

-Dott.ssa Domatella Guglielmi (ginecologa)

-Lucia (Oss reparto)

-Anna (Ausiliaria reparto)

-Dott. Merico (Ginecologo ambulatorio) un professionista empatico, come un padre

-Ester Spina (ostetrica ambulatorio) semplicemente meravigliosa, instancabile, un pilastro, una mamma per tutte le donne che arrivano qui

-Manuele Devincentis e Maela Perinelli (operatori della logistica) due angeli nel momento per me forse più difficile dalla camera alla sala, con le loro parole e dolcezza mi hanno tranquillizzata. E Annamaria Zinzeri (logistica).

Con affetto e riconoscenza

M.Giul