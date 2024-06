"Grande senso di umanità nel reparto di Pneumologia, fra sorrisi e parole dolci"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento al reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi

Dopo giorni di febbre e una tosse che mi impediva di respirare, nonostante le terapie antibiotiche, ho deciso di recarmi al pronto soccorso poiché sentivo che la situazione stava peggiorando. Era il 9 giugno quando, dopo radiografie e analisi, mi sono trovata nel giro di poche ore ricoverata presso il reparto di pneumologia dell'ospedale di Brindisi. Poco dopo, è iniziata un'insufficienza respiratoria acuta. La diagnosi: polmonite con versamento pleurico bilaterale, una condizione delicata che mi ha fatto vivere momenti di grande paura.

I miei occhi erano pieni di terrore, sentivo un vuoto dentro di me. Mi sono affidata ai medici e a tutto il personale del reparto. Da quel momento, mi sono sentita avvolta da un forte senso di umanità. Mi hanno aiutato psicologicamente ad affrontare questa brutta esperienza: chi con un sorriso, chi con una parola dolce. Non mi sono mai sentita sola, anzi, ho ricevuto un grande supporto psicologico.

Oggi, dopo 12 giorni di ricovero, sono finalmente a casa con la mia famiglia e vorrei ringraziare pubblicamente il primario, dottor Sabato Eugenio, che con grande professionalità e competenza gestisce il reparto in maniera eccellente. Un ringraziamento speciale va anche alla dottoressa Veronica Palma, il mio angelo, che ha subito inquadrato la delicatezza della situazione e con dolcezza mi ha supportato, cercando di non spaventarmi e trasmettendomi forza e tranquillità.

Grazie di cuore a tutti gli infermieri, Oss e fisioterapisti che con amore e dedizione svolgono il loro lavoro. Di questa esperienza non dimenticherò mai ciò che avete fatto per me e oggi ho una sola certezza: vi porterò sempre nel cuore! Grazie infinite al reparto di pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, per me un'eccellenza.

La vostra paziente, A.P.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui