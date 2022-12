"Gratitudine e riconoscenza al personale di Ortopedia dell'ospedale Perrino"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento al primario Gianfranco Corina e a tutto il personale sanitario del reparto di Ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi, da parte del signor Oronzo Trinchera

Con questa lettera sento di esprimere a lei e a tutti i suoi collaboratori un sentimento di profonda gratitudine, riconoscenza e di ringraziamento per la vicinanza, l'attenzione, la professionalità e lo spessore del "Prendersi Cura" che con amore avete mostrato nei confronti di mio figlio e ogni giorno mostrate verso gli ammalati.

La vostra umanità conferma quanto sia vero che la persona vale infinitamente ed è più grande, anche della sua malattia. La vita umana rimanda sempre ad un "di più" ad un'abbondanza, che potevamo interpretare come il "senso della vita". La professione medica, in fondo, si fa testimonianza di questo "di più". Testimonianza di senso. Segno che è necessario e possibile trovare e ritrovare il senso della vita anche nel dolore. In questo luogo di dolore e di speranza, io stesso ho sperimentato tutto questo.

E allora sento di dire il mio grazie a voi "Medici e Operatori Sanitari" che ogni giorno siete testimoni di speranza, lasciandovi "Consumare" da coloro che soffrono. Grazie a voi tutti che vi offrite senza sosta, senza risparmiarvi, per curare e dare vita con amore per amore. Grazie per averci insegnato questa grande lezione di vita e dalla quale impariamo specie nei momenti di difficoltà che la vita ha senso solo diventa dono di sé per gli altri. In occasione del Santo Natale, auguro a Voi, ai vostri collaboratori ed alle Vostre Famiglia, ogni bene e che il Signore vi accompagni, vi guidi sulle vie della vita e benedica il dono della vostra professione, della vostra missione, della vostra esistenza.