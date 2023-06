Perrino, Ematologia: "Il nostro papà curato per 15 anni con tanto amore"

Una bella storia di gratitudine arriva da San Michele Salentino, dove Rosa e Francesco Vitale, tramite l'Ail Brindisi, ci tengono in modo particolare a ringraziare lo staff dell’Uoc di Ematologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi.

Lo scorso 8 maggio il loro adorato papà Giuseppe, affetto da mieloma multiplo ha smesso di vivere, ma i quindici anni in cui è stato curato e seguito dal reparto sono stati straordinari.

“Abbiamo visto nostro padre sempre seguito con competenza, cura e dedizione fuori dal comune da tutte le persone che ha avuto la fortuna e l’onore di incrociare in questo lungo percorso di malattia". "Non ci piace e non ci sembra giusto fare nomi, vogliamo però raccontarvi che gli occhi e l’abbraccio del dottore Giuseppe Mele, quando per papà oramai non c’era più nulla da fare, ci resteranno dentro per tutta la vita”. Rosa e Francesco, insieme alla signora Anna (la loro mamma) hanno vissuto sulla propria pelle un’esperienza di buona sanità che non ha nulla da invidiare ad altri centri italiani. “Abbiamo persone bravissime -conclude Rosa - anche qui al Sud, dove la situazione spesso diventa critica solo per una questione di personale e numeri ridotti”.