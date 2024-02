Sportelli autismo “Blue Heart” e di ascolto sindrome di Tourette: protocolli rinnovati

BRINDISI - Mercoledì 14 febbraio alle ore 11,30, presso l’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi, si procederà al rinnovo del Protocollo d’Intesa per lo sportello autismo “Blue Heart” e del Protocollo d’Intesa per lo Sportello di Ascolto Sindrome di Tourette.

Il rinnovo costituisce un momento importante, perché rinnova l’impegno accordato, negli anni precedenti, da parte di tutti enti sottoscrittori. Impegno e collaborazione per diffondere sia attività di formazione e informazione sia un vero e proprio servizio di supporto a genitori, famiglie e caregiver da parte di neuropsichiatri, psicologi, educatori e docenti specializzati nel campo dell’autismo.

Lo sportello di ascolto sindrome di Tourette, primo in Italia, nato dalla collaborazione tra l'Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi e l'associazione "Tourette Italia Ets" (Associazione genitoriale che opera per il miglioramento della conoscenza della Sindrome di Tourette in tutti i contesti sociali, al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie), si prefigge l’obiettivo di favorire la conoscenza, la comprensione della Sindrome di Tourette tra i componenti della comunità scolastica e di supportare gli utenti con suggerimenti e pratiche consolidate per la gestione efficace del disturbo, sia in ambiente scolastico sia in quello familiare.

All’incontro, presenziato dal dirigente scolastico dell’istituto, Irene Esposito, saranno presenti, inoltre, il dirigente dell’At Angela Tiziana Di Noia, il dirigente della Provincia di Brindisi Fernanda Prete, il presidente di Tourette Italia Est Stefano Carrara, il presidente del Consorzio Ats Br4 Antonio Calabrese, il direttore Cat dell’Asl di Brindisi dott. Alessandro Saponaro, il direttore dell’Irccs Medea Maria Grazia Bacco, il dirigente dell’Irccs Medea Antonio Trabacca e il referente della cooperativa Socioculturale avvocato Alessandro Nocco. Sebastiana Veneziano, ideatrice e ricercatrice del modello educativo combinato, sarà collegata da remoto e illustrerà il contenuto dei moduli formativi che a breve verranno attivati, da parte del Morvillo Falcone, per i docenti di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi.

