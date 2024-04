Ripartono gli appuntamenti di "Brindisi cuore": mercoledì il primo incontro

BRINDISI - Mercoledì 10 aprile, alle ore 18.00 presso la sede di “Brindisi Cuore” (auditorium "Prof. Nicola Brienza" del Polo Universitario V. Valerio, ex ospedale Di Summa), avrà luogo il consueto appuntamento mensile del “Mercoledì di Brindisi Cuore”, edizione 2023/24, nella sua ormai storica rassegna di incontri divulgativi di educazione alla salute, aperto a tutta la cittadinanza.

Un appuntamento ormai fisso su prevenzione e salute organizzato dall’Associazione “Brindisi cuore” presieduta dal dottor Paolo Panunzio con il dottor Gianfranco Ignone, presidente del comitato tecnico dell’associazione.



Gli incontri dell’anno sociale 2023/24 presentano argomenti nuovi ed importanti novità diagnostiche, curative e di prevenzione. Ogni argomento è stato scelto in base all’interesse manifestato dai partecipanti nelle precedenti edizioni e viene trattato in modo da renderlo accessibile a tutti.



Finalità fondamentale dell’iniziativa è quella di sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari, diffondere messaggi ed informazioni sui corretti stili di vita, fornire utili strumenti di prevenzione per tutelare la propria salute.

