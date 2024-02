Ausili salvavita per un paziente: i chiarimenti dell'Asl Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Asl Brindisi

In riferimento all’articolo pubblicato il 31 gennaio circa gli ausili salvavita negati ad un paziente, è stata richiesta una verifica del caso specifico al direttore del Distretto socio-sanitario di competenza.

Alcuni ausili, autorizzati nella quantità massima consentita, sono stati frazionati nella consegna a causa dei tempi necessari alla completa operatività del nuovo sistema informativo amministrativo-contabile unico regionale MOSS. Il passaggio da un software ad un altro ha creato ritardi nelle richieste di ulteriori forniture alle ditte. Si chiede scusa per il disagio arrecato, assicurando che comunque si tratta di un problema temporaneo.

Riguardo alla concessione degli altri ausili, il fascicolo personale evidenzia la fornitura di carrozzina leggera più cuscino a bolle d’aria nel 2021, la sostituzione della stessa con nuova carrozzina, ma superleggera, nel 2022, la fornitura di un letto elettrico + sponde + aste + materasso ventilato + stabilizzatore per statica eretta nel 2022. Il decreto ministeriale che definisce i criteri di prescrizione e autorizzazione dei dispositivi vincola la fornitura dei letti elettrici ai soggetti allettati o comunque obbligati a lunghe e costanti permanenza in posizione distesa, pertanto non compatibili con la fornitura di un kit di motorizzazione per la carrozzina. Si precisa poi che l’appalto con la ditta per la manutenzione è attivo.

Non è esatto quindi quanto riportato per la fornitura dei cateteri, autorizzati nella massima quantità consentita, mentre non è possibile accogliere la richiesta di ulteriori dispositivi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale valido anche per la regione Emilia Romagna.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui