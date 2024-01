Radiologia interventistica al Perrino: ancora nulla di fatto. "Inammissibile"

BRINDISI – A dieci giorni dall’incontro in Regione che aveva riacceso importanti speranze, ancora nulla. Il servizio di Radiologia interventistica non riparte, presso l’ospedale Perrino di Brindisi. I buoni propositi non si tramutano in atti concreti. Lo denunciano i consiglieri regionali Fabiano Amati e Mauro Vizzino, attraverso una nota congiunta.

“Non sappiamo più come dirlo. La radiologia interventistica al Perrino di Brindisi - sostengono i consiglieri - è un servizio salva-vita, per cui è inammissibile non averlo nemmeno per un minuto. Ci spiace che i pochi giorni per una soluzione, preventivati durante la riunione della Commissione del 16 gennaio scorso, siano diventati dieci e non sappiamo quanti altri ancora ne serviranno”.

Radiologia Interventistica manca da tempo, ma il caso è drammaticamente esploso dopo la morte di un 39enne colto da emorragia cerebrale che la notte del 6 gennaio non ha potuto beneficiare dell’intervento di un radiologo interventista presso il nosocomio brindisino, in quanto la struttura ne è sprovvista. L’uomo fu trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove nei giorni successivi è morto.

"Eppure non c’è tanto da girarci attorno – dichiarano ancora Amati e Vizzino - poiché la soluzione non è un trasporto più o meno organizzato dei pazienti verso Lecce o Taranto, ma una redistribuzione provvisoria dei medici specialisti attualmente in servizio presso i presidi non rientranti tra i centri di trauma, in grado di formare in poche settimane gli specialisti da assumere”.

“Non si tratta, dunque, di pesare sul servizio attivo a Lecce o a Taranto, poiché anch’essi sono centri di trauma come il Perrino e perciò non possono subire disservizi; si tratta di adottare un provvedimento provvisorio – concludono - nella speranza di varare al più presto AziendaZero, con uno sguardo rivolto a tutti i Centri di radiologia interventistica della regione non inseriti nella rete dei Centri di trauma. Dobbiamo fare nome e cognome per essere compresi?”.

