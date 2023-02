Salute mentale: prima assemblea dell'associazione Gulliver 180

BRINDISI - Venerdì 3 febbraio, alle ore 16, presso la Chiesa di San Leucio al quartiere Minnuta, si terrà la prima Assemblea dell’ anno dell’associazione Gulliver 180. La salute mentale in Italia e nel nostro territorio vive numerose difficoltà, anche accentuate dall’ esperienza e gli effetti della pandemia e dalle carenze organizzative e di personale nelle strutture pubbliche.

Occorre una maggiore consapevolezza delle priorità da assegnare alla salute mentale dei singoli e della collettività. “Con il nuovo direttivo ed il presidente neoeletto Pino Montanaro – si legge in una nota - metteremo in cantiere alcune iniziative specifiche, e avvieremo una campagna di adesione per il rilancio della Gulliver 180 nel ricordo fraterno dell’ indimenticabile compianto Presidente Benito Giglio”. Chi intende avvicinarsi alla nostra Associazione è il benvenuto, sin da questo primo incontro.