"Salute e sicurezza": i vertici di Uil e Uiltec incontrano gli alunni del "Giorgi"

BRINDISI - Questa mattina, martedì 14 marzo, presso l’Istituto Giorgi di Brindisi si è tenuta un'importante iniziativa sui temi "Salute e sicurezza" organizzata dalla Uil e Uiltec di Brindisi.

Un incontro fondamentale per la formazione di quei ragazzi che oggi sono chiamati ad integrare le nozioni didattiche e le esperienze pratiche di alternanza scuola-lavoro, mentre domani saranno chiamati - come lavoratori - in modo diretto ad essere protagonisti della sicurezza nel proprio luogo di lavoro.

Presenti al seminario diversi rappresentanti istituzionali e sindacali, sia del territorio che nazionali. Fra di loro Ivana Veronesi, segretaria confederale Uil, e Daniela Piras, segretaria generale Uiltec.

Delle presenze significative, che testimoniano la considerazione nutrita dalla sigla sindacale per Brindisi e il suo territorio.