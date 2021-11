Scelta e revoca del medico di famiglia e altri servizi digitali: nuova opportunità per i cittadini

BRINDISI - Prenotazioni e disdette on line, scelta del medico di famiglia, consultazione diario vaccinazioni, fascicolo sanitario elettronico, sono alcuni dei servizi sanitari digitali erogati attraverso il Portale della Salute www.sanita.puglia.it fruibili 24 ore su 24 accedendo dal menù in alto del sito “Servizi online”.

Ai servizi online si può accedere con Spid, il Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale, oppure con Carta d’Identità Elettronica (Cie) o con una smart card che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (Cns), compresa la Tessera Sanitaria con funzione di Cns (Ts-Cns).

Il fascicolo sanitario elettronico può essere attivato anche in farmacia con la sola tessera sanitaria. Quest’ultima facilitazione è stata introdotta durante la prima fase della pandemia e ha evitato inutili file negli studi dei medici di famiglia per le prescrizioni dei farmaci. Altri servizi, come ad esempio le prenotazioni di visite ed esami, disdette di prenotazioni, pagamento ticket o consultazione delle farmacie di turno, sono ad accesso libero.

Si rinnova l’invito ai cittadini a preferire l’utilizzo di questa modalità, per gli indubbi vantaggi in termini di tempo ma anche di sicurezza. Oltre a evitare inutili code agli sportelli, si contribuisce a limitare gli assembramenti nelle strutture pubbliche e ridurre così la possibilità di contagio del virus.

La necessità di rilanciare la campagna sull’utilizzo dei servizi online deriva da numerosi casi di pensionamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che obbligano migliaia di cittadini a provvedere all’individuazione di un nuovo medico.

Chi non può accedere ai servizi online, in alternativa allo sportello può fare richiesta del nuovo medico ai Distretti Socio-sanitari scrivendo una mail agli indirizzi reperibili sul sito Asl Brindisi. La documentazione da presentare: autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 datata e firmata, copia del documento di identità e della tessera sanitaria, recapito telefonico, cognome e nome del medico scelto.