Infermieri trasferiti d'urgenza verso il "Perrino": "Malumore e disagi fra gli operatori"

I sindacati alzano la voce contro trasferimenti di personale fra strutture dell’Asl Brindisi che provocano “malumore e disagi” fra gli operatori. Fials Brindisi, Uil Flp e Cisl Fp Brindisi manifestano il loro disappunto attraverso una nota congiunta inviata al management dell’azienda sanitaria brindisina.

Nello specifico vengono segnalati “movimenti di personale del comparto, in particolare infermieri, ma non solo, che con provvedimenti ‘d’urgenza’ vengono assegnati a vari servizi/reparti aziendali, in particolare al presidio ospedaliero ‘Perrino’, alcuni mobilitati dall’ospedale di Ostuni e dal distretto di via Dalmazia in assenza di un criterio omogeneo”.

“Tali trasferimenti di personale – si legge nella nota sindacale - stanno generando nello stesso malumore, disagi e incertezza sul godimento del diritto irrinunciabile alle ferie con conseguente aumento esponenziale al rischio di stress lavoro correlato oltreché disaffezione al proprio lavoro”.

I sindacati riferiscono di voci secondo le quali “sarebbe stato disposto un ulteriore trasferimento temporaneo dell’incaricato di funzione di coordinamento della direzione medica del presidio ospedaliero di Ostuni verso quella del presidio ospedaliero di Francavilla Fontana (che sebbene superfluo ricordare, gode già della nomina del suo coordinatore infermieristico), privando in maniera forzata l’ospedale di Ostuni del suo coordinatore e duplicando impropriamente il coordinamento su Francavilla in violazione al regolamento aziendale sull’affidamento degli incarichi di funzione di cui al Cia in vigore”.

I sindacati “nel manifestare quindi l’assoluta contrarietà rispetto a questo modus operandi, denunciano la gravità dei provvedimenti unilaterali sopra segnalati e sollecitano la revoca immediata delle decisioni assunte, nel pieno rispetto dell’uniformità e correttezza dell’azione gestionale e dei diritti dei dipendenti dell’Asl Brindisi, senza discriminazione alcuna”.