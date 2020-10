Coronavirus: "Casi in aumento, l'Asl impieghi i lavoratori precari"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del segretario generale della Fp Cgil Brindisi, Pancrazio Tedesco, al management dell’Asl Brindisi

La Fp Cgil, è storicamente contraria al precariato istituzionalizzato e alle discriminazioni sotto qualsiasi forma. In un momento come questo, dove tutti sono chiamati a dare il massimo per fronteggiare l’emergenza Covid è fondamentale rinnovare i contratti a tutti i precari ed aumentare la forza lavoro attingendo dalle graduatorie in essere. La scrivente segreteria esorta con forza questa amministrazione ad attuare immediatamente quanto suggerito, prima che l’emergenza diventi incontrollabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I precari, Asl e Sanitaservice, hanno già maturato una grande esperienza in ambito Covid e non solo, perderli sarebbe una gravissima mancanza. I casi di coronavirus sono in forte aumento, mentre i lavoratori risultano insufficienti per garantire una adeguata assistenza, è doveroso oltre che istituzionalmente previsto, provvedere ad incrementare il personale attingendo immediatamente dalle graduatorie esistenti. La Fp Cgil vigilerà affinché il lavoro precario non diventi la vittima designata del Coronavirus.