Tamponi rapidi: come effettuare il test "fai da te" in modo corretto e quali prodotti scegliere

BRINDISI - Nelle ultime settimane, in provincia come in tutta Italia, si è registrato un incremento di contagi da covid 19; patologia verso cui la gente ha imparato a prendere le giuste precauzioni, rispettando le prescrizioni più comuni: igienizzare e lavare frequentemente le mani, indossare sempre la mascherina a contatto con altre persone, e mantenere la distanza in pubblico. Ma come bisogna fare se si pensa di aver contratto il virus e si ha poco tempo a dispozione per verificarlo?

Il tampone rapido può essere molto utile nell'attesa di poter affettuare un test molecolare. Fornisce dati importanti al fine di prevenire la salute del singolo e delle persone che lo circondano. Ovviamente, come suggerisce il nome, presenta l'importante vantaggio temporale: con il sistema rapido è possibile, infatti, ottenere indicazioni celeri sulla propria positività o meno al covid.

Cosa sapere sul tampone rapido

E' un test antigenico che si basa sulla ricerca delle proteine virali proprie del sars-cov-2 nel muco nasale o nella faringe. A differenza del molecolare, il tampone rapido rivela quindi la presenza di alcune componenti del virus, in particolare delle proteine Spike e Nucleocapside, che sono indicative dell'avvenuto contagio.

Il test "fai da te", rispetto a quello molecolare, ha indubbiamente un prezzo più contenuto ma risulta meno affidabile. In ogni caso, è bene acquistare unicamente kit per i test rapidi che presentino marchio Ce e siano convalidati secondo le normative vigenti, in conformità con quanto stabilito a livello comunitario (Ue) e nazionale.

L'affidabilità di alcuni prodotti online

Una volta prelevato il campione e inserito nel pozzetto, questo reagisce con gli anticorpi sopra citati per formare un complesso. La miscela viene assorbita, risale attraverso la membrana per azione capillare e interagisce con l'anticorpo monoclonale anti-sars coronavirus di cui è rivestita la banda di rilevamento. Se il campione contiene l'antigene sars-cov-2, la banda di rilevamento apparirà di colore violaceo-rosso che indica positività. In caso contrario, il risultato del test sarà negativo. La cassetta del test contiene anche una banda di controllo qualità C che apparirà di colore violaceo-rosso per tutti i test validi. Se la banda di controllo qualità C non viene visualizzata, il risultato del test non può considerarsi valido anche se dovesse visualizzarsi la banda di rilevamento.

Come si usa il tampone rapido

Di seguito vengono date le indicazioni principali su come utilizzare il tampone rapido AndLucky sars-covid-19.

1) Raccolta dei campioni:

Campione di tampone nasale: inserire il tampone sterile in una narice, con la punta fino a 2,5 cm (1 pollice) dal bordo della narice stessa. Roteare il tampone 5 volte lungo la mucosa e ripetere tale procedimento per l'altra narice, così da garantire la raccolta della giusta quantità di campione da entrambe le cavità nasali (utilizzare lo stesso tampone).

inserire il tampone sterile in una narice, con la punta fino a 2,5 cm (1 pollice) dal bordo della narice stessa. Roteare il tampone 5 volte lungo la mucosa e ripetere tale procedimento per l'altra narice, così da garantire la raccolta della giusta quantità di campione da entrambe le cavità nasali (utilizzare lo stesso tampone). Campione di tampone orofaringeo: inserire il tampone sterile in gola dove è presente la maggior parte della secrezione, ovvero nella mucosa della parete e delle tonsille. Strofinare delicatamente contro la mucosa della faringe e delle tonsille su ambo i lati e contro la parete della gola. Non toccare la lingua quando si rimuove il tampone.

2) Trattamento dei campioni:

I campioni appena raccolti devono essere testati il prima possibile. È essenziale eseguire correttamente le procedure di raccolta e preparazione dei campioni.

3) Procedura per effettuare il test: