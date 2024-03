Open day anti papilloma: "Sì alla prevenzione, No alle discriminazioni dell’utenza"

ORIA - "Apprendiamo con soddisfazione dell'open day Hpv (anti-papillomavirus) ed incontri a tema organizzati dall'Asl di Brindisi negli ambulatori vaccinali e nel consultorio di Mesagne, in occasione della giornata internazionale della donna, offerta gratuitamente e con accesso libero":

Lo afferma l'assessore ai Servizi sociali e sanitari del Comune di Oria Elena Marrazzi. "Pur apprezzando l'iniziativa, però – prosegue - sorge la preoccupazione per l’esclusione delle utenze afferenti a Oria, Villa Castelli, San Michele e Cisternino".

"La salute - prosegue l'assessore Marrazzi - è un diritto universale, e dobbiamo garantire che ogni cittadino abbia pari opportunità di accesso a servizi così cruciali. Il Comune di Oria è pronto a collaborare attivamente con le autorità sanitarie per assicurare la replicabilità dell'iniziativa in date aggiuntive, garantendo così a tutti i cittadini l'opportunità di partecipare agli screening Hpv e di accedere ai servizi di tutela della salute in modo paritario".

"Chiedo - conclude Marrazzi - che vengano riviste le decisioni organizzative, affinché ogni cittadino, indipendentemente dalla zona di residenza, possa usufruire dei servizi di prevenzione offerti, nel rispetto del principio di uguaglianza e accesso equo alla salute”.

