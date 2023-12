"Vediamoci in piazza": a Brindisi lo screening visivo gratuito per tutti

BRINDISI - Sabato 9 dicembre 2023, dalle 16:30 alle 19, in piazza della Vittoria a Brindisi, si terrà il progetto "Vediamoci in piazza". L'evento, aperto a tutti, prevede screening visivi gratuiti effettuati dagli studenti del settore ottico dell'Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi, con il patrocinio dell'Università del Salento, in collaborazione con Aloeo (Associazione laureati in ottica e optometria) e gruppo Oxo Puglia, per promuovere la prevenzione visiva.

Un Camper (Oxo Van) sarà allestito per la valutazione dell’efficienza visiva e l'adeguatezza degli occhiali in uso rispetto ai difetti visivi. Grande opportunità rivolta a tutti coloro che non si sottopongono regolarmente a check-up oculistici, che sono invece fondamentali per salvaguardare la vista.