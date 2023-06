Il vescovo Giovanni Intini visita l'Ircss Medea: "Un servizio di eccellenza"

BRINDISI - Questa mattina (lunedì 19 giugno) monsignor Giovanni Intini, nuovo arcivescovo della Diocesi di Brindisi - Ostuni, guidato dalla dottoressa Maria Grazia Bacco, direttore generale regionale, e dal dottor Antonio Trabacca, direttore dell'Unità per le gravi disabilità in età evolutiva e giovane adulta, ha visitato l'Ircss "Eugenio Medea" di Brindisi rivolgendo parole di grande apprezzamento per il servizio svolto "un servizio di eccellenza che restituisce speranza e costruisce il futuro".