Celiachia: sabato 1 giugno visite gratuite nella Pediatria del Camberlingo

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato primo giugno, dalle ore 12, l’unità operativa di Pediatria dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana promuove visite gratuite per bambini e ragazzi, fino ai 18 anni di età, con sintomi riconducibili alla celiachia.

L’iniziativa è organizzata insieme alla sezione pugliese dell’Associazione italiana celiachia (Aic). Per aderire bisogna prenotarsi al numero 0831 851331. Le visite saranno eseguite dalla pediatra gastroenterologa Eliana De Marco e dalla nutrizionista Antonella Spedicato dell’Aic.

“Nella Pediatria del Camberlingo - spiega il direttore del reparto Biagio De Mitri - è attivo un ambulatorio nutrizionale dedicato ai piccoli pazienti celiaci o con sospetto di intolleranza al glutine. La celiachia è una malattia cronica autoimmune multifattoriale su base genetica: è molto frequente in età pediatrica, ma poco diagnosticata. In Puglia le persone celiache sono oltre 15 mila e il 65 per cento è composto da bambini. Nella provincia di Brindisi, invece, gli affetti da celiachia sono circa 1.500, con il 61 per cento di piccoli pazienti. L’unica terapia è rappresentata dall’eliminazione del glutine dalla dieta”.

