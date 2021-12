L'alberghiero di Brindisi apre le sue porte e mette in mostra le specialità

BRINDISI - Domenica 5 dicembre 2021, presso l'istituto alberghiero "Sandro Pertini" di Brindisi si terrà il terzo Open Day in presenza. L'incontro è stato organizzato per l'orientamento in entrata per l'anno scolastico 2021-22 con gli alunni frequentanti l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado e con i loro genitori per mostrare tutta l'offerta formativa dei vari settori della scuola: enogastronomia, servizi di sala e vendita, prodotti dolciari artigianali e industriali e accoglienza turistica.

Programma del 5 dicembre 2021, ore 9,30-12,30: il "gusto" della scuola alberghiera, con sessioni dimostrative di cucina/ pasticceria/ sala bar/ accoglienza turistica; nell'aula magna dell'istituto si terrà una riunione partecipata con il dirigente e i componenti della comunità educante per la presentazione dell'offerta formativa dell'alberghiero di Brindisi, per quello che riguarda l'aspetto curricolare di sviluppo delle competenze linguistiche digitali, un arricchimento culturale integrato alle competenze vocazionali che sono tipiche dei settori.

Per l'accesso alla sede scolastica, eccezione fatta per gli studenti, è necessario il Green Pass. Con finalità di orientamento dei giovani sul territorio, la scuola vuole fare sentire il proprio abbraccio attraverso le emozioni di chi la scuola la vive. Non un racconto o una visita virtuale dell'alberghiero di Brindisi, ma situazioni autentiche di laboratorio e di lavoro di studenti ed ex studenti dimostrative del disegno di vita e carriera di successo. E ancora azioni e fatti di contrasto alla povertà educativa come sfida al Covi nell'anno scolastico 2022-23 : esonero da ogni forma di contribuzione economica; fornitura di divisa a tutti gli studenti del primo anno; concessione in comodato d'uso di tablet con connessione WiFi agli studenti in bisogno di strumentazione digitale.

Per eventuali richieste di notizie, è possibile contattare i referenti per l'orientamento dell'istituto alberghiero: professoressa Maria Chirico (cellulare: 3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it); professor Gianluca Vantaggiato (cellulare: 392201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it). Indirizzo di posta elettronica dedicata per l'orientamento: orientamento.alberghierobr@gmail.com. Per partecipare agli Open Day, non è necessaria la prenotazione, comunque disponibile come modalità online sul sito della scuola: "Open Day-Scopri l'aberghiero di Brindisi eccellenza del territorio".