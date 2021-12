Alberghiero di Brindisi e sede di Carovigno, il quarto open day

BRINDISI - Continuano gli Open Day in presenza e sicurezza dell'istituto alberghiero "Sandro Pertini" di Brindisi e della sede coordinata di Carovigno. Domenica 12 dicembre 2021 si terrà il quarto appuntamento dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Programma: il "gusto" della scuola alberghiera con sessioni dimostrative di cucina/ pasticceria /sala bar/ accoglienza turistica.

Nell'aula magna dell'istituto si terrà una riunione partecipata con il dirigente e i componenti della comunità educante per la presentazione dell'offerta formativa dell'alberghiero di Brindisi, per quello che riguarda l'aspetto curricolare di sviluppo delle competenze linguistiche digitali, un arricchimento culturale integrato alle competenze vocazionali che sono tipiche dei settori.

Per l'accesso alla sede scolastica, eccezione fatta per gli studenti, è necessario il Green Pass. Importanti azioni e fatti di contrasto alla povertà educativa come sfida al Covid nell’anno scolastico 2022-23 :esonero da ogni forma di contribuzione economica; fornitura di divisa a tutti gli studenti del primo anno; concessione in comodato d'uso di tablet con connessione WiFi agli studenti in bisogno di strumentazione digitale.

Per eventuali richieste di notizie, è possibile contattare i referenti per l'orientamento dell'istituto alberghiero: professoressa Maria Chirico (cell:3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it); professor Gianluca Vantaggiato (cell:392201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it). Indirizzo di posta elettronica dedicata per l'orientamento: orientamento.alberghierobr@gmail.com. Per partecipare agli Open Day non è necessaria la prenotazione, comunque disponibile come modalità online sul sito della scuola: "Open Day - Scopri l'alberhgiero di Brindisi eccellenza del territorio".