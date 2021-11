Gli alunni del "Ferdinando" di Mesagne insegnano informatica agli adulti

MESAGNE - L'istituto "Epifanio Ferdinando", indirizzo tecnico economico, ha stipulato una convenzione con la Flc Cgil di Brindisi e la Camera del Lavoro Cgil di Mesagne. Il progetto si chiama "Non è mai troppo tardi" e ha lo scopo di insegnare agli adulti e agli anziani l'uso del computer, dall'accensione alla scrittura di semplici testi, dalla navigazione alla comunicazione in internet.

La Cgil, affiancata dal "commerciale" di Mesagne, concretizza così il suo impegno in azioni indirizzate alle persone al fine di mantenere il loro dinamismo, anche dopo il pensionamento, contro il declino cognitivo, ma anche per continuare ad aiutare gli altri e riconoscergli un loro ruolo attivo, dinamico e propositivo nella promozione della partecipazione e dell’inclusione socio-culturale.

I "docenti ideali" in questo progetto sono proprio i ragazzi, "nativi tecnologici" dell'indirizzo aziendale informatico dell'istituto tecnico economico di via Damiano Chiesa; il corso è infatti tenuto da un gruppo di alunni guidati da un loro docente, e a loro viene riconosciuto un rimborso spese da utilizzare, ad esempio, per pagare il viaggio di istruzione.