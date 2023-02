"Amare i libri": lo scrittore Giacomo Sances incontra gli studenti dell’istituto S.Elia-Commenda

BRINDISI - Oggi, mercoledì 22 febbraio, lo scrittore Giacomo Sances ha incontrato studenti e docenti della Scuola secondaria di I grado dell’Ic Sant’Elia Commenda di Brindisi.

Portare un autore nella scuola per far innamorare i ragazzi della lettura e parlare di bullismo attraverso un libro speciale. Questo è il senso dell’incontro tra gli alunni con Giacomo Sances, docente, scrittore, autore del libro “La teoria della giostra”.

Il suo è un romanzo speciale, sinfonico, in cui non sono solo le parole a raccontare ma anche la musica poiché entrambe parlano al cuore. E Sances ha subito coinvolto e conquistato la giovane platea giocando con musica, visioni ed emozioni.

“La teoria della giostra” è la storia di un bullo salvato dalla musica. Bulli non si nasce. Ma può capitare di diventarlo per una serie di motivi. Un bambino solo e privo di attenzioni diventa un adolescente in crisi e si trasforma in bullo. Prende in giro i compagni, sceglie la sua vittima preferita da perseguitare, usa la violenza.

Compagni e docenti sembrano impotenti e rassegnati di fronte agli atteggiamenti del bullo fino a quando un incontro fortuito cambia la vita del protagonista. Un racconto positivo di redenzione, non di condanna perché a volte si può sbagliare.

"C’è un modo - rivela Sances ai ragazzi - per non prendere la strada sbagliata ed è quello di innamorarsi di qualcosa: della musica, dello sport, magari della lettura - Prosegue - È importante dare il meglio di sé per raggiungere un traguardo, per realizzare un sogno. Ma occorre essere con la testa per aria ma con i piedi per terra, perché si sogna senza perdere di vista i propri limiti".

Un’esortazione, quella dello scrittore, ad impegnarsi sempre in modo positivo così da non avere forza, energia, occasione, volontà di agire male come fanno i bulli. E un invito, se si assiste ad atti di bullismo, a non fermarsi ad essere spettatori indifferenti ma ad agire ricordando sempre che l’unione fa la forza.

E per salutare i ragazzi, Sances è tornato alla musica intonando con loro l’inno di Mabasta, il primo movimento anti bullismo animato da studenti adolescenti. Proprio lui ha composto questo bellissimo brano, “Un ballo contro i bulli”, il cui ritornello ha una forza prorompente e contagiosa: "L'esercito Mabasta siamo noi/ I forti nel tuo forte affronterai/ Con mille mani al cielo, dai/ L'unione delle voci ci farà/ Da scudo contro ogni avversità".