“Book debate” tra studenti: successo per l'Iiss "Da Vinci"

FASANO - Non solo vittorie sportive per l’Iiss “Da Vinci” di Fasano, che la scorsa settimana ha trionfato anche nel contest regionale “Book debate”, progetto pilota dell’associazione “Presidi del libro” avviato a novembre.

Nello specifico, il gruppo di studenti e studentesse, coordinato dalla professoressa Rosanna Cofano e costituito da Giulia Alò (della classe 2^A), Matteo Bagorda (2^ B), Emanuela Bucca (2^ C), Linda Giannuzzi (2^ C) e Claudio Vinci (2^ B), ha superato la prima fase per poi affrontare in semifinale l’Iiss “Federico II Stupor Mundi” di Corato, argomentando sul tema “Il futuro è dell’IA” collegato al libro “Genesis” di Bernard Beckett.

Premiati dall’apposita giuria, guidata dal presidente dell’associazione Orietta Limitone, con l’accesso alla finale, nella sfida conclusiva il team del “Da Vinci” ha superato un’altra scuola coratina, il liceo “Oriani Tandoi”, cimentandosi sulla mozione “La tecnologia cambia le relazioni”, collegata alla graphic novel di Lorenzo Ghetti “Dove non sei tu”.

Oltre alla felicità per il successo nel contest che ha coinvolto le migliori scuole pugliesi, i liceali fasanesi si sono aggiudicati anche centro libri che andranno ad accrescere il patrimonio della biblioteca scolastica. La gioia non può che essere infine condivisa anche con la sezione locale dei “Presidi del Libro” presieduta da Annamaria Toma, costantemente attiva con una capillare rete di iniziative che hanno sempre e positivamente coinvolto gli studenti e le studentesse del territorio.

