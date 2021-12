Da Boston a Brindisi: gli alunni del Cappuccini in collegamento con ricercatore del Mit

BRINDISI - Domani, mercoledì 22 dicembre i ragazzi del comprensivo "Cappuccini" di Brindisi terranno un laboratorio in modalità mista (in presenza per gli studenti del Comprensivo e su Zoom per tutti) con Carmelo Presicce, ricercatore presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Boston. Guiderà i lavori Maria Beatrice Abbati, docente di tecnologia del comprensivo.

Gli allievi sperimenteranno la loro creatività con Scratch, il noto ambiente di programmazione che sfrutta un intuitivo linguaggio di tipo grafico. I lavori si concluderanno con l’intervista live al giovane Carmelo Presicce. L'evento sarà in presenza per gli allievi del Cappuccini e via Zoom per tutti. Form di registrazione all'evento. I codici di accesso al webinar saranno inviati insieme alla conferma di registrazione all'evento.