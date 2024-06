"Brindisi Fashion Award", le studentesse del Morvillo Falcone pronte a sfilare

BRINDISI - Domani, domenica, 23 giugno, a partire dalle ore 20, sulla suggestiva Scalinata Virgilio del capoluogo adriatico, anche l'istituto Morvillo Falcone di Brindisi parteciperà, con orgoglio, al "Brindisi Fashion Award". L'evento, organizzato dal Duc Brundisium, celebra l'eccellenza della moda internazionale, esplorando le intersezioni tra moda, arte e cultura. Darà la possibilità al Morvillo Falcone di presentare, su scala internazionale, il talento dei propri studenti.

Il dirigente scolastico, Irene Esposito, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione del suo istituto alla sfilata internazionale di moda. Ha dichiarato: "Un evento di tale prestigio non solo permetterà ai nostri ragazzi di esprimere la loro creatività, ma anche l'opportunità di confrontarsi con il mondo professionale della moda a livello internazionale. Siamo fiduciosi che questa esperienza contribuirà in modo significativo alla crescita personale e professionale dei nostri studenti".

Le studentesse del settore moda sfileranno con abiti eleganti progettati e realizzati da loro stesse. Sono abiti da sera lunghi, che scendono fluidi fino a terra e con code a strascico, realizzati in tessuti pregiati come seta, raso, pizzi, organza, chiffon e impreziositi da dettagli come paillettes, perline e cristalli che, catturando la luce, brilleranno ad ogni passo della modella.

I colori variano dai classici nero e rosso ai toni pastello e ai colori vivaci, che spaziano dal semplice ed elegante al sontuoso e riccamente decorato. I tagli sono diversificati: si vedono scollature profonde, spalle scoperte, schiene nude e spacchi vertiginosi che aggiungono un tocco di audacia e sensualità. Inoltre, la sfilata vedrà la presenza dell'abito cartolina, dedicato alla città di Brindisi che valorizza il territorio con elementi distintivi e l'abito dedicato all'Italia, rappresentato con i colori della bandiera nazionale: verde, bianco e rosso.