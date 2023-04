A Brindisi l'istituto "Giorgi" celebra "la Costituzione e le sue 75 primavere"

BRINDISI - "La Costituzione e le sue 75 primavere" è il titolo dell’evento in programma il prossimo venerdì 21 aprile presso l'aula magna "Paolo Borsellino" dell'Itt "Giovanni Giorgi" di Brindisi. L'evento si colloca nell'ambito delle celebrazioni per la Festa di Liberazione nazionale del prossimo 25 aprile. Da quel 27 dicembre 1947, quando le donne e gli uomini dell'assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, la promulgarono dopo circa 18 mesi di lavoro, la carta costituzionale, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, "ha guidato l'Italia fin qui, come un faro… ci guida ancora laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza distinzioni", come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno.

Per celebrare i valori fondativi della Costituzione, il "Giorgi" ha organizzato un incontro per gli studenti delle classi quinte, che, a partire dalle ore 10, incontreranno il deputato Mauro D'Attis, in qualità di rappresentante istituzionale, Antonio Bonatesta, docente di Storia Contemporanea dell'università "Aldo Moro" di Bari, e il capitano Pasquale Penna, comandante della compagnia dei carabinieri di Brindisi. Gli studenti del "Giorgi" dialogheranno con gli ospiti in merito ad alcuni articoli della Costituzione, in una sorta di tavola rotonda moderata dallo psicologo Vito Brugnola e dalla dirigente scolastica Mina Fabrizio. L'evento rientra nel percorso di Educazione Civica del corrente anno scolastico e contribuisce ad approfondire la conoscenza della Costituzione italiana in un'ottica di condivisione e promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale.