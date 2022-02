Camera di Commercio: al via il progetto per aiutare i giovani ad orientarsi sulla scelta del lavoro

BRINDISI - La Camera di Commercio locale per il tramite della propria Azienda speciale PromoBrindisi e in accordo con le altre Camere di Commercio pugliesi promuove nell’ambito del progetto “Giovani e Mondo del Lavoro” a valere sul “Fondo perequativo 2019/2020”, il format Smart Future Academy.

Smart future academy è l’innovativo progetto di orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con personalità di alto livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte.

Gli eventi in calendario avranno tre temi differenti ed in particolare:

- Il primo appuntamento: speciale agroalimentare – è in programma Venerdì 4 Marzo 2022, dalle 8:30 alle 12:30.

- Il secondo - speciale turismo – è programmato per Martedì 12 Aprile 2022, dalle 8:30 alle 12:30

- -Il terzo speciale digitale - è programmato per Venerdì 23 Settembre 2022, dalle 8:30 alle 12:30



La partecipazione è completamente gratuita per la scuola e per gli studenti ed è valida ai ?ni dei Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

L’obiettivo è aiutare gli studenti nella scelta del miglior percorso formativo che consenta loro di realizzarsi come individui e come futuri professionisti.

Ogni evento prevede l’intervento di 8/9 speaker. Ogni speaker ha a disposizione 8 minuti per parlare di sé e delle sue scelte per poi lasciare spazio (8 minuti) alle domande dei ragazzi che arrivano alla regia tramite Instagram e sono lette dal web conduttore. Questo permette ai ragazzi, anche ai più timidi, di essere più liberi di esprimersi. Per questo motivo è fondamentale che agli studenti sia consentito l’accesso e l’utilizzo del proprio smartphone.

Modalità di iscrizione agli eventi Smart future academy

- Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto e delle classi sul sito di Smart future academy alla pagina iscrizioni.

- Successivamente la segreteria invia una mail con le informazioni (link all'evento) af?nchè docenti e studenti possano partecipare. L'iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l'attestato delle ore di frequenza.

- Per ogni ulteriori informazioni sarà possibile contattare i seguenti recapiti: Azienda speciale PromoBrindisi: 0831/562994 / daniela.guido@br.camcom.it / formazionelavoro@br.camcom.it