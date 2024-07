Campionato di Vela d'Altura, chiusura nel segno della musica con il concerto del "Durano"

BRINDISI - Grande successo e tanta soddisfazione per la partecipazione del liceo "Durano" di Brindisi alla cerimonia di chiusura del Campionato Italiano Assoluto d'Altura Edison Next di Brindisi. L'Italiano Altura Edison Next 2024 si chiude con il programma rispettato di otto prove in quattro giorni e martedì 25 giugno è stato presentato ufficialmente l'evento presso il Circolo della Vela di Brindisi.

Il liceo musicale, del polo liceale "Marzolla-Leo-Simone Durano", diretto dalla dirigente scolastica Carmen Taurino, ha accolto la proposta del Circolo della Vela, che ha inteso conferire qualità e spessore alla manifestazione grazie alla performance dal vivo degli studenti, eseguendo l'Inno Nazionale italiano. Gli studenti e le studentesse del liceo musicale hanno dato prova delle loro capacità musicali e dei loro talenti.

L'esibizione si è aperta con l'Inno Nazionale, brano arrangiato e diretto dal professore Antonio Bagnato, docente del liceo musicale "Durano" di Brindisi. L'evento è stato ufficialmente presentato dal presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso, che si ritiene entusiasta perché "Brindisi quest'anno è stata capitale della vela".