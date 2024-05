"Capaci di ricordare": gli studenti del polo Messapia dialogano con le autorità

BRINDISI - Per commemorare il ricordo di Giovanni Falcone, nel 32esimo anniversario della strage di Capaci, che ricorre il 23 maggio, l'Iiss Ferraris De Marco Valzani, polo tecnico professionale "Messapia" organizza una giornata di studio e riflessioni dal titolo "Capaci di ricordare". L'evento si svolgerà giovedì 16 maggio, alle 10:30, presso la sede scolastica "De Marco", in via Brandi 1 a Brindisi, alla presenza di Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, Giorgio Grasso, vice questore e dirigente della squadra mobile di Brindisi, Maurizio Saso, presidente tribunale sezione penale di Brindisi, Vito Melpignano, responsabile odc Unione Camere Penali Italiane, Ilaria Baldassarre, componente Osservatorio Progetto scuola Camera penale di Brindisi.

Dialogheranno con i presenti gli studenti, testimoniando la propria partecipazione attiva con letture e un report videofotografico all'indomani della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie a cui hanno partecipato personalmente il 21 marzo a Roma. Un'occasione, questa, per ricordare l'insegnamento di Giovanni Falcone, il suo esempio, i valori da lui manifestati, per riaffermare con forza l'importanza della legalità e del rispetto dei principi costituzionali che ogni giorno animano l'impegno morale, prima ancora che professionale, di tanta parte della società, delle istituzioni, la scuola e le forze dell'ordine in primis, che lottano ogni giorno per difendere il valore della vita e della democrazia.

E citando il presidente della Repubblica, "[…] i giovani sono stati tra i primi a comprendere il senso del sacrificio di Falcone [e di Borsellino], e ne sono divenuti i depositari, in qualche modo anche gli eredi. Dal 1992, anno dopo anno, nuove generazioni di giovani si avvicinano a questa figura esemplare e si appassionano alla sua [loro] opera e alla dedizione alla giustizia che ha[nno] manifestato".