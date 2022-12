"Carnaro" di Brindisi, gli studenti a lezione di aeronautica militare

BRINDISI - Martedì 13 dicembre, alcuni soci dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia hanno incontrato gli studenti delle quinte classi indirizzo “Conduzione del mezzo aereo” dell’istituto “Carnaro” di Brindisi, con l’obiettivo di illustrare le opportunità di carriera offerte dall’Aeronautica Militare ai giovani e di portare l’Arma Azzurra tra la gente, attraverso la divulgazione della sua storia, dei suoi valori e soprattutto per farne conoscere il lavoro svolto a favore della collettività e del cittadino.

Le sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia di Puglia, con il coordinamento del presidente regionale, colonnello (r) Michele Bettuelli, stanno svolgendo un ciclo di conferenze presso gli istituti scolastici della Puglia. La presenza dell’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, nelle scuole, fa parte di un percorso informativo programmato su tutto il territorio nazionale dalla presidenza nazionale.

Nel corso degli incontri i relatori, attraverso l’ausilio di un briefing informativo predisposto per l'occasione, hanno illustrato la realtà organizzativa e operativa della forza armata e descritto l'operato quotidiano degli uomini e delle donne che indossano “l’uniforme azzurra”, sia in Italia che all’estero, a favore della collettività e per la tutela degli interessi nazionali, elencando le numerose opportunità professionali e sviluppi di carriera offerti, attraverso l’elevata specializzazione dei percorsi formativi e la varietà dei possibili settori d’impiego in Aeronautica, incluso il percorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze.

Particolarmente apprezzato e stimolante per gli studenti, è stato l’intervento di Giancarlo Sacrestano, storico di Assoarma Brindisi, che ha ripercorso la storia della nascita dell’Aeronautica Militare a Brindisi, che risale agli albori della stessa aviazione italiana e che coincidono con gli anni iniziali della prima guerra mondiale.

L'evento si conferma ancora una volta come nel passato, una opportunità per soddisfare la crescente attenzione dei giovani verso la ricerca delle migliori scelte professionali per il proprio futuro, potendo esplorare attraverso questi incontri le realtà formative e professionali disponibili in forza armata. Orientare i ragazzi verso una scelta sempre più consapevole è una delle priorità dell'Aeronautica Militare, e questi incontri, rappresentano il prezioso ed imprescindibile momento in cui si crea un rapporto vivo tra i ragazzi e l'Istituzione.