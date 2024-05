"Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra": fine anno per l'Ic Bozzano-Centro

BRINDISI - "Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra": giunge a conclusione un intenso e proficuo anno scolastico per l’istituto comprensivo Bozzano-Centro. Mercoledì 5 giugno a partire dalle ore 17.00 il cortile della scuola Marzabotto in viale Aldo Moro si trasformerà magicamente in un grande “campo da gioco”. Il comprensivo Bozzano-Centro porta a Brindisi il Festival dei Giochi di Ceglie, che farà rivivere a grandi e piccini i giochi di strada, biglie, shangai, scacchi giganti, giochi in legno, trottola, monopattini, salto della corda.

Il capo banditore Mirko Lodedo annuncerà l’inizio dei giochi durante i quali i presenti saranno piacevolmente accompagnati dalle voci polifoniche del coro di istituto che interpreterà un delizioso medley dei brani della Wall Disney dedicati alle principesse, da Cenerentola a Mulan, e dall’orchestra scolastica nonché dalla performance di Luca, un alunno che ha riscosso grandissimo successo nel talent show presso il camp sportivo organizzato dall’istituto a Scanzano Jonico.

L’anno si chiude quindi con un grande laboratorio didattico all’aperto che nasce dall’esigenza di costruire spazi e momenti aggregativi “sani” lontani da dispositivi digitali dove adulti e bambini possano incontrarsi. È stato scelto il gioco che da sempre rappresenta per l'uomo un potente strumento di relazione, di educazione alla socialità, di crescita personale psicologica, affettiva e sociale, uno spazio dove sviluppare la creatività, sperimentare le regole e la possibilità di trasformarle.

Un esilarante tiro alla fune segnerà la fine della manifestazione. L'occasione sarà propizia per siglare un gemellaggio con l'Associazione Culturale Casa Armonica ideatrice del Festival dei Giochi di Ceglie, con cui l'istituto collaborerà a partire dal nuovo anno scolastico.