Al castello di Mesagne l'Open Day dell'Iiss Epifanio Ferdinando

MESAGNE - Nella giornata di domenica 28 novembre si svolgerà il secondo Open Day dell'Iiss Ferdinando di Mesagne. In particolare gli studenti della classe 5A della sezione Turismo dell’indirizzo Tecnico Economico, grazie alla disponibilità del Comune di Mesagne, accoglieranno la cittadinanza, gli alunni delle terze classi delle scuole medie e i loro genitori presso il Castello di Mesagne, accompagnandoli in visita nei locali del Castello Normanno-Svevo e del Museo Granafei. Un’ottima iniziativa per vedere le alunne e gli alunni della classe in veste di Guida Turistica sul territorio.

Alle ore 9 i partecipanti saranno suddivisi in gruppi, guidati dagli studenti che illustreranno vari luoghi dell’antico maniero, come il torrione, gli appartamenti superiori, il Museo e il piano terra, infine le cisterne.

Al termine della visita, presso l’Auditorium, dalle ore 10.15 alle ore 11, è prevista una presentazione delle attività dell’Iiss “E. Ferdinando” sulle prospettive e possibilità occupazionali dell’Indirizzo Economico. Le immagini mostrate saranno commentate dagli studenti della classe con l’aiuto dei vari docenti dell’indirizzo Economico.

Questa costituisce una preziosa occasione per ammirare gli ambienti del Castello e del Museo e per vedere all’opera gli alunni della classe turistica del Tecnico Economico in uno dei possibili sbocchi occupazionali offerti dall’Istituto.

Al termine chi vorrà approfondire la conoscenza dell’Istituto e la sua offerta formativa del settore Economico (con le articolazioni Amministrazione, Finanza e Marketing-Servizi Informativi Aziendali e Turismo) potrà recarsi presso la sede dell’Economico in via Damiano Chiesa che sarà aperta al pubblico sino alle ore 12.30.