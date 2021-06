Campionati Junior di matematica, primo posto per l'alunna della primaria "Bosco"

CEGLIE MESSAPICA - Si chiama Arianna Bruni, frequenta la quinta sezione B del secondo istituto comprensivo "Giovanni Bosco" di Ceglie Messapica ed è la vincitrice dei campionati Junior di giochi matematici organizzati da Mateintaly e il centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano. I Campionati junior, infatti, consistono di una serie di giochi matematici che gli alunni di IV e V primaria devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. Un primo posto tutto meritato per la piccola Arianna nella categoria CE4 nell'edizione 2020. La finale era stata posticipata al corrente anno scolastico per via dell'emergenza Covid-19 e la finale si è disputata on line nel mese di novembre. Il tutto si è concretizzato con la partecipazione degli alunni della scuola primaria al progetto "Matematica... mente", realizzato in comune con la scuola secondaria di primo grado, grazie alla docente Luigia Pellico.