Geografia e Scienze con metodo Clil: parte il progetto alla media "Pascoli"

CEGLIE MESSAPICA - Dal prossimo anno scolastico l’offerta formativa della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”, dell’Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” di ceglie Messapica si arricchirà di un progetto innovativo: il Clil in lingua inglese (un approccio metodologico rivolto all’apprendimento delle discipline in lingua inglese). In collaborazione con l’Oxford College Mita gli studenti impareranno una o più materie in lingua inglese. Infatti il progetto prevede per una classe prima la sperimentazione dell’insegnamento di alcune materie, come Geografia e Scienze, che saranno studiate in inglese. La grande importanza del Clil risiede nel fatto che attraverso gli aspetti disciplinari si mettono in funzione in maniera adeguata capacità cognitive, comunicative e strutturali della lingua, in un percorso sempre più stimolante e affascinante.