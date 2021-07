Natura, ambiente e riciclo, in mostra l'arte dei bambini dell'infanzia

CEGLIE MESSAPICA - Una scuola del ricercare e del fare. Hanno chiuso in bellezza l'anno scolastico i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia del comprensivo statale “Preside Lucia Palazzo” che, insieme alle maestre, hanno messo in mostra la loro arte e creatività grazie al progetto di educazione ambientale che ha portato, dall’8 al 10 giugno scorsi, dopo un percorso durato l'intero anno, ad allestire tre mostre dal titolo "Il mio amico ambiente", sulla base dei quattro elementi della natura. Veri e propri capolavori realizzati con materiale di riciclo. Gli androni dei tre plessi (Grimm, Montessori e Rodari), si sono trasformati, quindi, in vere e proprie pinacoteche in erba.

Ad inaugurare le mostre, in ogni plesso, il dirigente scolastico Gaetano Dabbicco. L'iniziativa è stata, positivamente, supportata anche dalle famiglie. Il progetto ludico motorio interregionale “Bimbinsegnantincampo - Piccoli eroi a scuola", ( gioco motorio delle abilità di base nella scuola dell’infanzia) si è intersecato nell' idea di scuola del fare, così, poi, i bambini hanno potuto sperimentare con il proprio corpo, movimenti guidati dalla coreografia inventata dalle maestre, sulla base della canzone “Bambu Balla”. La manifestazione conclusiva si è svolta il 18 giugno con una grande festa di colore e movimento e la realizzazione di un video, che ha visto come attori principali i bambini di 5 anni che hanno partecipato al primo concorso nazionale “Piccoli Eroi a Scuola”.