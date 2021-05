Nel segno di Dante, la notte nazionale del liceo classico a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Torna per il settimo anno, la "Notte Nazionale del Liceo Classico", l'iniziativa che si propone di mettere nella giusta luce l’attualità del liceo classico all’interno del panorama del sistema formativo nazionale, nonché di promuovere ad ampio raggio la cultura umanistica, considerata quale elemento fondante per la costruzione di una società autenticamente libera, pluralistica e democratica. L’ideatore di tutto questo è Rocco Schembra, professore di latino e greco del liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale. Anche quest’anno, il liceo classico di Ceglie Messapica aderisce all'iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente dell' Isss "C. Agostinelli", Angela Albanese che, nonostante le difficoltà del momento, ha supportato docenti e studenti con preziosi consigli, strumenti e bibliografie

Rigorosamente on line, attraverso il canale YouTube, oggi, venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 20, il liceo trasmetterà alla cittadinanza, al territorio e a tutti gli utenti che si vorranno collegare le performance dei vari protagonisti, gli studenti del liceo classico e quelli del liceo scientifico, dando la possibilità, così, a più ragazzi, di vivere un'esperienza di grande valore formativo e culturale. La prima parte della serata sarà dedicata al grande artista cegliese, il pittore Emilio Notte, figura importante sia sul piano umano che artistico, che ha voluto far dono di una parte delle sue opere alla città nella quale era nato e verso la quale ha sempre nutrito un profondo legame. Nella seconda parte della serata saranno protagonisti tutti gli alunni, impegnati in varie attività e spazi tematici, con particolare attenzione verso il Sommo Poeta Dante del quale si celebra, nel 2021, il settimo centenario della scomparsa.

I docenti coinvolti sono: Mariangela Amico, Valeria Leo, Anna Maria D’Amico, Vita Soleti, Cosimo Francesco Palmisano e Umberto Cassano.