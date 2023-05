Il certamen del "Pepe-Calamo" quest'anno è dedicato alle figure femminili

OSTUNI - Il liceo "Pepe-Calamo" di Ostuni ha bandito per il terzo anno consecutivo un certamen a tema per promuovere la cultura e la creatività delle studentesse e degli studenti delle scuole di primo e secondo grado di Ostuni e del territorio. Per l'anno 2022-2023 si è scelto come tema "Il protagonismo della donna nella storia della letteratura, dell'arte e della scienza".

Le studentesse e gli studenti sono stati invitati a partecipare inviando degli elaborati scritti (prosa e versi), fotografici, audiovisivi, grafici attraverso i quali promuovere le figure femminili che, al pari degli uomini, abbiano dato un contributo significativo alla crescita sostenibile dello spirito e della società umana. Il 25 maggio, alle 18, nell'auditorium dell'istituto alunni, genitori, docenti e cittadini saranno pertanto invitati a partecipare a una manifestazione di fine anno in cui verranno presentati i lavori attraverso mostre, performance teatrali, letture e alla fine della serata saranno premiati gli studenti decretati vincitori da una giuria di donne professioniste ed imprenditrici.

Quest’anno la manifestazione si inserisce all'interno delle iniziative promosse dal "Festival dello Sviluppo Sostenibile", un calendario fitto di eventi organizzati su tutto il territorio nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli obiettivi dell’Agenda 2030. L'iniziativa del liceo "Pepe-Calamo" di Ostuni, in virtù dell'attenzione dimostrata nei confronti della figura femminile e del suo contributo alla crescita morale e spirituale della società nel corso della storia, è stata ritenuta dai promotori del festival idonea e rispondente alla promozione del Goal 5, punto dell'Agenda mirante ad ottenere la parità di genere (qui il link per approfondire). Chi fosse interessato a partecipare all’evento può prenotarsi inviando una mail all’indirizzo dell’istituto, brps11000v@istruzione.it.