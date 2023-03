Certificazione di Lingua Latina per nove alunni del Liceo Marzolla

BRINDISI - L’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha promosso anche quest’anno, come già in passato, la prova di Certificazione della Lingua Latina, rilasciata da un Comitato tecnico scientifico, composto da professori ordinari dei tre atenei pugliesi, in collaborazione appunto con Usr Puglia.

Tale iniziativa, che richiede la conoscenza delle strutture e del lessico fondamentali della lingua latina, unita a una notevole flessibilità strategica, è stata fortemente appoggiata dal nostro istituto nella persona della dirigente scolastica, professoressa Carmen Taurino. Il corso di preparazione è stato svolto dal professor Vincenzo Paladino che, coadiuvato dai docenti curricolari e dall'impegno degli alunni partecipanti, nonostante il poco tempo a disposizione, ha potuto condurre alla meta nove studenti, avanguardia di una schiera più numerosa di amanti della lingua latina. Tale certificazione, conseguita al termine di una prova regionale, attesta il possesso delle competenze di traduzione e analisi di un testo secondo un canone preciso, che dettaglia i livelli di padronanza.

Questi gli alunni che hanno conseguito la certificazione di lingua latina: Giulia Tagliabue (III B) , Alessandra Errico (IV B), Piergiuseppe Caiulo ( IV B), Antonio Petrosino(II D), Roberta Pezzuto (II D) , Stefano Molfetta (VC), Beatrice Grassi ( III A), Lorenzo Della Corte (IV E), Alessia Carbone (IV C).

Il Latino, matrice insieme al greco della nostra cultura europea, ha trovato in questi studenti alunni studiosi capaci di utilizzare metodologie che in genere si applicano alle cosiddette lingue veicolari, inglese in primis, nell’approccio al latino, un approccio basato sul “saper fare” insieme al “saper gustare” la bellezza del latino, un tempo lingua veicolare anch’essa.