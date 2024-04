Ic Commenda, l'inno della Coppa del Mediterraneo 2023 si aggiudica un premio

BRINDISI - Lo scorso ottobre la città di Brindisi, l’istituto comprensivo Commenda e l'Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi “Maestri Zumbo” sono stati protagonisti e promotori di un grande evento sportivo: la “Coppa del Mediterraneo di Scherma under 23”. Per due giorni si sono sfidati sulla pedana i migliori atleti under 23 provenienti da tutta Italia e dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sotto gli occhi del testimonial della manifestazione, il campione del mondo di spada, Paolo Pizzo.

Sono, infatti, giunti atleti dalla Spagna, dal Libano, dalla Croazia dalla Macedonia, dalla Siria, dall’Albania, dalla Slovenia, dalla Grecia e dalla Slovacchia.

La colonna sonora di tutta la manifestazione è stata un inno originale composto appositamente dalla dirigente scolastica dell’ic Commenda, Patrizia Carra, e dal maestro Marco Rollo. Il brano è stato eseguito per la prima volta in occasione della inaugurazione della “Coppa del Mediterraneo di Scherma under 23” dal coro dell’ic Commenda.

Oggi "L'Inno della Coppa del Mediterraneo 2023", si è aggiudicato il primo premio del “Contest Photo&Music” per la stagione sportiva 2023/2024 nella sezione "Music for Fencing / Musica per la Scherma". Le Lame Azzurre "Maestri Zumbo" di Brindisi in collaborazione con l'istituto comprensivo "Commenda" hanno ottenuto questo premio prestigioso, promosso dalla “Commissione Immagine” della Federazione Italiana Scherma.

Lo scopo del concorso è stato quello “di poter creare materiali originali utilizzabili nella comunicazione di questo sport, rappresentando al pubblico social la scherma nelle sue diverse sfaccettature e nei suoi possibili ritmi - affermano gli organizzatori, concludendo che - la fotografia e il brano musicale vincitori equivarranno a un vero e proprio messaggio e potranno rappresentare le tante anime della scherma, non soltanto quella tipicamente agonistica e/o amatoriale, ma anche, ad esempio, quella 'dietro le quinte'”.

"L’Inno si ispira ai valori della cooperazione internazionale - afferma l’autrice del testo, Patrizia Carra -, della pace, della fratellanza e della comunione tra popoli nella pratica di una grande disciplina sportiva come la scherma". È proprio questa la caratteristica dell’opera che ha saputo impressionare la commissione per qualità, intensità emozionale e capacità di attrazione. "L’inno mira a suscitare un senso di grandiosità e trionfo - afferma il compositore, Marco Rollo - È caratterizzato da ampie orchestrazioni, cori potenti e melodie maestose, a voler richiamare racconti mitologici, di eroismo e grandezza. L’atmosfera è volutamente solenne e trionfante per sottolineare le gesta degli atleti".

"La vittoria di questo contest - afferma Alessandro Rubino, presidente di Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi 'Maestri Zumbo' - consolida ancora di più l’importanza del binomio scherma-scuola, diventando di fatto il motore pulsante di tutto il movimento nazionale ed ora anche internazionale. Già cinque anni fa, quando nacque la nostra collaborazione con l’ic 'Commenda' e con la dirigente, Patrizia Carra, avevamo in comune gli stessi obiettivi. Questo a dimostrazione che dalle cose fatte con passione e competenza, non possono che arrivare grandi soddisfazioni per tutti".

La serata di premiazione sarà presentata da Margherita Grambassi e si terrà il prossimo 4 maggio a Riccione, in occasione della serata di celebrazione per il 60° anniversario del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - Trofeo Kinder Joy of Moving, alla presenza del presidente Federale Paolo Azzi e dei membri del consiglio federale. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport e Federscherma Tv.