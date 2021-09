Computer ottenuto con i buoni Coop: mercoledì la consegna al "Giorgi"

BRINDISI - Mercoledì 22 settembre, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna “Paolo Borsellino” dell’I.T.T. “Giovanni Giorgi” di Brindisi, ci terrà un incontro con Coop Alleanza per la consegna ufficiale del computer ottenuto, in forma gratuita, con la raccolta dei buoni Coop per la Scuola.

Lo scorso anno scolastico, infatti, il noto Istituto brindisino ha aderito all’iniziativa promossa da Coop a sostegno di studenti, famiglie e insegnanti, che prevedeva la raccolta dei buoni Coop per la Scuola, con i quali poter richiedere, in forma totalmente gratuita, materiali didattici, informatici e altri articoli utili alla didattica. All’evento parteciperanno rappresentanti di Coop Alleanza 3.0 che per l’occasione proporranno anche alcune iniziative educative rivolte alle Scuole per l’anno scolastico in corso.