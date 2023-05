I ragazzi dell’istituto comprensivo di Cisternino si esibiscono per Papa Francesco

CISTERNINO - Settimana entusiasmante per i giovanissimi musicisti della Banda Istituto comprensivo Cisternino. Il 16 maggio il concerto presso l’Ic Ventriglia di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, con il quale l'istituto brindisino ha avviato un gemellaggio. All'indomani erano in Piazza San Pietro per l'udienza di Papa Francesco, durante la quale hanno accompagnato l'ingresso del Pontefice con "Raggio di Sole", un brano musicale scritto dal maestro Donato Semeraro (testi di Suor Melisa Palumbo) in onore del venerabile Padre Francesco Convertini, missionario Salesiano originario di Marinelli, contrada cistranese.

Il Papa si è trattenuto con piacere per alcuni minuti con i giovani bandisti, tra sorrisi, scambi di battute e strette di mano. Non ancora esausti sono partiti alla volta di Sannicandro di Bari, dove il 18 maggio, presso l'antico e celebre castello, hanno partecipato al concorso musicale "Mozart 2023", trionfando, 1° posto assoluto con 100/100, eseguendo ancora una volta "Raggio di Sole". Poi la premiazione ed esibizione a conclusione della cerimonia presso lo stesso castello della cittadina barese.

Soddisfatti dei loro ragazzi, il direttore, professor Mino Lacirignola, i professori di strumento Dario De Vitis, Nicola Zaccaria, Mimmo Tursi, Piero Notarnicola, Marco Sgura e la dirigente Aurelia Speciale, che ha accompagnato gli studenti in questo entusiasmante viaggio musicale. Preziosissimo anche il supporto del professor Nico Vignola.