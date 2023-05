Concorso musicale "Città di Francavilla Fontana": primo posto per il coro della "De Amicis"

FRANCAVILLA FONTANA - Nella giornata di oggi, 18 maggio, il coro della scuola primaria "Edmondo De Amicis" di Tuturano (I.C. Paradiso - Tuturano di Brindisi), diretto dalla professoressa Annamaria Di Giulio, si è classificato al primo posto del quattordicesimo concorso musicale nazionale Città di Francavilla Fontata, con una votazione di 100/100.

Composto da 25 alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta, il coro si è esibito in un brano di Pierre Gerard Verny "Canon des Scats". Grande emozione sul palco e immensa soddisfazione per il risultato ottenuto dai ragazzi, alla loro prima partecipazione in una competizione canora.

Le sezioni in concorso, durante la manifestazione, erano le seguenti: solisti, musica d'insieme 1, musica d'insieme 2, orchestra, e cori d'istituto.