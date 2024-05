Concorso nazionale "Scuole in musica": successo per la banda del Comprensivo di Cisternino

VERONA - Note trionfanti risuonano da Verona, dove la banda del Comprensivo di Cisternino ha conquistato il primo premio assoluto al concorso nazionale "Scuole in Musica", svoltosi dal 10 al 18 maggio 2024. Un'edizione da record, con ben diecimila studenti da ogni angolo d'Italia, ha visto i giovani musicisti cistranesi, guidati dai maestri Nicola Zaccaria, Dario De Vitis, Franco Angiulo e Paola D'Amico, salire sul podio più alto con un'esibizione emozionante e tecnicamente impeccabile.

Un repertorio da brividi

Non solo talento, ma anche coraggio nella scelta di un repertorio impegnativo: "Hero" di Donato Semeraro, un medley da "Madame Butterfly" di Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte, e "Fanatic Wind" di Thomas Doss, hanno messo alla prova le doti dei giovani musicisti, che le hanno superate con maestria, conquistando il cuore della giuria e del pubblico.

"Un'emozione indescrivibile", hanno commentato i 49 componenti della banda al termine dell'esibizione, "ricevere questo premio è un grande onore per tutti noi, frutto del nostro impegno, della nostra dedizione e del nostro amore per la musica". Lacrime di gioia e applausi scroscianti hanno coronato il loro trionfo, sancendo il talento indiscusso di questi giovani artisti.

Il primo premio assoluto rappresenta un traguardo straordinario, non solo per la banda di Cisternino, ma per l'intera comunità. Un riconoscimento al valore dell'insegnamento musicale nella scuola italiana e un'ulteriore spinta per i giovani musicisti a coltivare il loro talento e inseguire i loro sogni. Un futuro radioso li attende, ricco di soddisfazioni e successi.

Oltre al primo premio assoluto, la Banda di Cisternino ha ricevuto anche una coppa, una medaglia per ciascun componente e un attestato di partecipazione.

