Premiazione 3° School Contest “L’autismo secondo me” all’Ipsss “Morvillo Falcone” 

BRINDISI - Nella giornata di domani (martedì18 aprile) si svogerà presso l’Istituto “Morvillo Falcone” di Brindisi la premiazione del 3° School Contest “L’autismo secondo me”, organizzato da Angsa Brindisi in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e dallo stesso Istituto.

Il contest ha lanciato una sfida agli studenti: guardare il mondo con occhi diversi, imparando così a conoscere le mille sfaccettature dell’autismo. “L’autismo secondo me” nasce in una chiave incredibilmente inclusiva, mettendo in evidenza quanto i giovani di oggi possano essere in grado di arricchirsi attraverso il contatto, l’affetto e lo scambio relazionale fra coetanei nel rispetto delle diversità.

Per Angsa Brindisi e lo sportello autismo “Blue Heart” dell’istituto “Morvillo Falcone” il riscontro del contest è un dato fortemente positivo: numerose scuole della provincia di Brindisi hanno partecipato mostrando grande sensibilità e voglia di guardare il mondo circostante con uno sguardo empatico. L’evento punterà a valorizzare tutti i partecipanti attraverso diverse categorie di premiazione. La stessa sarà presieduta dalla dottoressa Lucia De Lorenzis, presidente dell’Angsa Brindisi.