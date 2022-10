Al "Marzolla" di Brindisi un corso sulle Nanotecnologie

BRINDISI - Avrà inizio il 27 ottobre alle ore 15 il corso sulle Nanotecnologie organizzato dal liceo classico "Marzolla" di Brindisi. Il viaggio coinvolgerà gli studenti del Liceo "Marzolla-Leo-Simone-Durano" e quelli di terza media del territorio Brindisino, che, insieme agli studenti un po’ più grandi, scopriranno le meraviglie dell’infinitamente piccolo. Sarà un’esperienza entusiasmante approcciarsi



a questo ramo della scienza applicata e della tecnologia, che si occupa del controllo della materia nelle “dimensioni dell’infinitamente piccolo” ed essere coinvolti in un progetto che promuove la cultura tecnico- scientifica nel territorio Salentino. Non a caso a collaborare nel progetto sono Unisalento, Comune di Brindisi, Comune di San Vito dei Normanni, Liceo Marzolla Leo SimoneDurano: enti del territorio che stanno creando sinergia, studio, ricerca, passione, per la crescita del territorio stesso. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti ai concetti base delle nanotecnologie, alla ricerca scientifica attraverso un approccio sperimentale e percorsi laboratoriali.