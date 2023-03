"Costituenti di Puglia del 1946", l'incontro al "Marzolla" di Brindisi

BRINDISI - Si è tenuto oggi (20 marzo), al polo liceale Marzolla Leo Simone, l'incontro di formazione per le classi terminali: quelle del Leo e del Simone Durano collegate a distanza, quelle del Marzolla riunite nell'auditorium "Cinzia Zonno" in presenza.

La giornata era incentrata sull'educazione civica e sulle figure dei "Costituenti di Puglia del 1946". Incontro contemplato per contenuti e finalità nel Ptof d'ostituto, attuato dal Consiglio regionale di Puglia, sezione Biblioteca e comunicazione istituzionale e rivolto agli alunni delle scuole pugliesi.

Relatore l'onorevole Gero Grassi, che ha delineato l'impegno dei costituenti pugliesi, Moro in primis, ma anche il galatinese De Maria tra gli altri, che al tavolo dei Costituenti suggerirono principi e valori guardando al futuro della nostra nazione, ma anche tutelando lo sviluppo della nostra Puglia.

È stata l'occasione, poi, per parlare dell'omicidio Moro, caso tristissimo della nostra storia nazionale, che vide implicate anche le brigate rosse, oltre alla mafia, alla banda della Magliana, a parte dei nostri servizi segreti. Questa la ricostruzione storica effettuata dall'onorevole Grassi, che tra i valori dello statista magliese ha ricordato quelli espressi dalle due parole più usate da Moro: Europa, l'Europa dei popoli, tutta nel Mediterraneo, e pace, pace sempre fragile in un mondo ancora oggi diviso in due blocchi contrapposti, come i recenti fatti della Ucraina confermano. Gli studenti hanno rivolto domande all'onorevole, che non ha mancato di sottolineare la lungimiranza dei padri costituenti - il vero politico ha la dote di saper costruire il futuro - e si è creato un dialogo anche con le classi collegate a distanza. Il dirigente Scolastico, Carmen Taurino, ha dato via via la parola agli studenti, invitati ad approfondire, anche in vista dell'Esame di Stato, questa pagina fondante e fondamentale della nostra storia repubblicana.