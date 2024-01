Costruzioni e infrastrutture: il seminario "Scenari per l'orientamento in terra di Brindisi"

BRINDISI - Un incontro sul futuro lavorativo nel delle costruzioni destinato ai ragazzi delle scuole superiori. Sabato 20 gennaio, alle 10, presso la sede dell'istituto "Flacco" (via del Lavoro, 21/E) a Brindisi, si svolgerà un breve seminario dal titolo "Scenari per l'orientamento in terra di Brindisi".

Il seminario è organizzato con la collaborazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi, dell'Ordine degli architetti di Brindisi, della Confartigianato di Bari-Brindisi, dei Giovani imprenditori di Confindustria Brindisi, dell'Ance (Associazione dei costruttori edili di Brindisi), del Consorzio Stabile Build Scarl. Il seminario mira a fornire ai presenti, docenti, studenti e genitori, informazioni sulle opportunità lavorative del settore delle costruzioni e delle infrastrutture e del settore dei servizi di supporto alle imprese e alle persone.